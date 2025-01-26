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Трамп закрыл въезд в США для колумбийских чиновников

Эти санкции Дональд Трамп назвал «только началом».
Виктория Бокий 2025-01-26 22:30:25
© Фото: Rafael Hernandez dpa Globa Look Press

Президент США Дональд Трамп объявил о запрете на въезд в США для колумбийских чиновников. Об этом он написал в своих соцсетях.

Также глава Белого дома ввел «визовые санкции» против членов правительства Колумбии, их родственников и сторонников.

Кроме того, американский президент дал указ ввести усиленную проверку на границе США для всех граждан Колумбии. Эти санкции Дональд Трамп назвал «только началом».

Ранее сообщалось, что Колумбия развернула два военных самолета Соединенных Штатов с депортируемыми мигрантами на борту. В это же время колумбийский президент Густаво Петро заявил, что в США не могут относиться к колумбийским мигрантам как к преступникам, а после порекомендовал Вашингтону разработать протокол, который «будет относиться к мигрантам с достоинством».

#граница #сша #Дональд Трамп #Колумбия #чиновники
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