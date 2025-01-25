Самолеты ВВС США доставили в Гватемалу первую группу нелегалов

Два самолета ВВС США доставили в Гватемалу несколько десятков депортированных нелегальных мигрантов, сообщили в местном Институте миграции. Это первая партия нелегалов с момента вступления президента США Дональда Трампа в должность.

«Вернулись 80 гватемальцев: 31 женщина, 48 мужчин и 1 подросток без сопровождения взрослых», - приводит РИА новости сообщение миграционной службы Гватемалы.

Отмечается, что после регистрации на территории авиабазы их доставили в Центр мигрантов, затем они смогут вернуться домой. Депортированные получили одежду, еду, гигиенические наборы, а также смогли воспользоваться телефоном.

На борту второго самолета также находились около 80 человек, он прибыл в Гватемалу вслед за первым. Ранее сообщалось об отправке трех военных воздушных суден, еще одно должно было приземлиться в Мексике, однако в стране отказали в посадке. В итоге третий борт остался в США.

По данным Белого дома, всего за эти несколько дней президентства Трампа в США арестовали 538 нелегальных мигрантов.

Напомним, нелегалы в Соединенных Штатах стали готовиться к массовой депортации еще в ноябре до вступления Трампа в должность. По состоянию на 2022 год, в стране насчитывалось 11,3 миллиона нелегальных мигрантов.