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Лукашенко ожидает поставку «Орешника» в Белоруссию со дня на день

По его словам, комплекс может быть расположен ближе к Смоленску.
Владимир Рубанов 2025-01-26 15:22:34
© Фото: president.gov.by © Видео: ТРК «Звезда»

Российская ракетная система средней дальности «Орешник» должна прибыть в Белоруссию «со дня на день», заявил президент страны Александр Лукашенко.

По его словам, система может быть расположена ближе к Смоленску.

Ранее белорусский лидер поручил обеспечить размещение гиперзвукового комплекса «Орешник» на территории страны.

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко сообщили о договоренности разместить ракетный комплекс в Белоруссии в декабре. Это решение в Москве назвали ответом на развертывание американских ракет в Германии.

Российский лидер заявил, что РФ сможет начать серийный выпуск этого оружия для РВСН и разместить его в Белоруссии уже во второй половине 2025 года.

Минск готов принять на территории Белоруссии десять «Орешников», но может и больше, если этого захочет Россия, заявлял Лукашенко. По его словам, в стране есть три десятка площадок, где можно разместить новейшие российские ракеты.

#РВСН #белоруссия #ракеты #Гиперзвуковой ракетный комплекс #орешник #ракетная система средней дальности
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