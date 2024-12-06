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Путин: Россия может разместить «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года

Ракетная система будет входить в комплекс РВСН ВС России, но определение целей будет за Минском.
Таисия Кваша 2024-12-06 16:58:47
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Российский президент Владимир Путин допустил размещение «Орешника» на территории Белоруссии. Об этом он заявил после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

«Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов как "Орешник" на территории Республики Беларусь возможным», - заявил российский лидер.

Президент отметил, что размещение ракетных комплексов возможно во второй половине 2025 года по мере наращивания серийного производства и их поступления на вооружение российских войск стратегического назначения.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко попросил президента РФ разместить ракетные комплексы «Орешник» на территории Белоруссии. Такое решение, по мнению президента РБ, может «успокоить» умы, которые готовы воевать против республики.

На том же заседании в Минске лидеры России и Белоруссии подписали договор о гарантиях взаимной безопасности. Гарантии безопасности предполагают задействование всех сил для обороны Союзного государства.

#Россия #белоруссия #Владимир Путин #Союзное государство #ракеты "Орешник"
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