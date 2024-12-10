Лукашенко: в Белоруссии есть три десятка площадок для «Орешника»

В Белоруссии есть три десятка площадок, где можно разместить новейшие российские ракетные системы средней дальности «Орешник». Об этом сегодня заявил президент республики Александр Лукашенко.

«У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим», - цитирует его слова издание БелТА.

Александр Лукашенко напомнил о договоренностях с российским президентом Владимиром Путиным о том, что именно Белоруссия будет определять цели для «Орешника».

«То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы», - отметил он.

Ранее Владимир Путин допустил размещение «Орешника» в Белоруссии. По словам президента, ракетные комплексы могут появиться на территории республики уже во второй половине следующего года по мере наращивания серийного производства.

Российский лидер подчеркнул, что Минск сам выберет цели для систем «Орешник», которые разместят в Белоруссии. При этом ракеты, уточнил Владимир Путин, будут входить в комплекс РВСН в составе Вооруженных сил России.

Напомним, в конце ноября президент РФ выступил с обращением, в котором заявил, что в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник». Российские военные поразили в Днепропетровске крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику.