МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лукашенко поручил обеспечить размещение «Орешника» в Белоруссии

О том, сколько именно комплексов будет поставлено в Белоруссию, знает только президент России, сообщили в Генштабе республики.
Андрей Аркадьев 2024-12-12 13:44:47
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить размещение гиперзвукового комплекса «Орешник» в Белоруссии. Об этом сообщил начальник Генштаба вооруженных сил - первый замглавы оборонного ведомства этой страны Павел Муравейко.

«Поручение одно - обеспечить размещение на нашей территории "Орешника" и грамотно спланировать его применение», - приводит его слова агентство БелТА.

Муравейко добавил, что о количестве комплексов, которые должны поставить в Белоруссию, знает только президент России Владимир Путин.

Ранее глава российского государства по итогам заседания ВГС Союзного государства в Минске заявил, что групповое применение ракет «Орешник» можно сравнить по силе с применением ядерного оружия.

Путин заверил, что размещение комплекса в Белоруссии возможно уже во второй половине следующего года. По его словам, к этому времени Россия сможет наладить серийный выпуск, оружие будет поставляться в РВСН РФ.

#в стране и мире #белоруссия #Лукашенко #орешник
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 