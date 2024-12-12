Лукашенко поручил обеспечить размещение «Орешника» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обеспечить размещение гиперзвукового комплекса «Орешник» в Белоруссии. Об этом сообщил начальник Генштаба вооруженных сил - первый замглавы оборонного ведомства этой страны Павел Муравейко.

«Поручение одно - обеспечить размещение на нашей территории "Орешника" и грамотно спланировать его применение», - приводит его слова агентство БелТА.

Муравейко добавил, что о количестве комплексов, которые должны поставить в Белоруссию, знает только президент России Владимир Путин.

Ранее глава российского государства по итогам заседания ВГС Союзного государства в Минске заявил, что групповое применение ракет «Орешник» можно сравнить по силе с применением ядерного оружия.

Путин заверил, что размещение комплекса в Белоруссии возможно уже во второй половине следующего года. По его словам, к этому времени Россия сможет наладить серийный выпуск, оружие будет поставляться в РВСН РФ.