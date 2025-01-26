Лукашенко: ядерный зонтик нужен, чтобы не промокнуть под ядерным дождем

Наличие у Минска ядерного оружия гарантирует, что Белоруссия не пострадает от ядерных ударов. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко после голосования на выборах главы государства.

«Этот ядерный зонтик - для того, чтобы не промокнуть под этим ядерным дождем. Это значит, что вообще этого дождя не будет. Вот в чем смысл», - сказал президент.

Лукашенко добавил, что вопросы безопасности являются важнейшим аспектом белорусско-российских отношений. По его словам, не было таких встреч и переговоров с президентом России, чтобы они не обсуждали эти проблемы.

В воскресенье, 26 января, в Белоруссии проходит основной день голосования на президентских выборах. За пост главы государства борются пять кандидатов, включая действующего президента.

Лукашенко пришел на участок, отдал свой голос и после этого ответил на вопросы журналистов.

В обновленной ядерной доктрине России есть пункт о защите Белоруссии от агрессии, в том числе с применением обычных вооружений. Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что «ядерный зонтик» России предусматривает защиту стран-членов ОДКБ.

По данным Минобороны России, Вооруженным силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.