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Лукашенко: ядерный зонтик нужен, чтобы не промокнуть под ядерным дождем

Президент Белоруссии добавил, что вопросы безопасности являются важнейшим аспектом отношений с Москвой.
Владимир Рубанов 2025-01-26 14:56:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Наличие у Минска ядерного оружия гарантирует, что Белоруссия не пострадает от ядерных ударов. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко после голосования на выборах главы государства.

«Этот ядерный зонтик - для того, чтобы не промокнуть под этим ядерным дождем. Это значит, что вообще этого дождя не будет. Вот в чем смысл», - сказал президент.

Лукашенко добавил, что вопросы безопасности являются важнейшим аспектом белорусско-российских отношений. По его словам, не было таких встреч и переговоров с президентом России, чтобы они не обсуждали эти проблемы.

В воскресенье, 26 января, в Белоруссии проходит основной день голосования на президентских выборах. За пост главы государства борются пять кандидатов, включая действующего президента.

Лукашенко пришел на участок, отдал свой голос и после этого ответил на вопросы журналистов.

В обновленной ядерной доктрине России есть пункт о защите Белоруссии от агрессии, в том числе с применением обычных вооружений. Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что «ядерный зонтик» России предусматривает защиту стран-членов ОДКБ.

По данным Минобороны России, Вооруженным силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.

#белоруссия #сша #Выборы #ядерное оружие #Александр Лукашенко #Союзное государство #безопасность #Президент #ядерный зонтик
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