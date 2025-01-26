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Лукашенко отреагировал на резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии

По словам президента Белоруссии, такая резолюция со стороны ЕП никак не навредила стране.
Виктория Бокий 2025-01-26 14:00:23
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что резолюция Европарламента о непризнании выборов в Белоруссии – это «пресмыкание» перед Вашингтоном.

«Это пресмыкающиеся и пресмыкание перед "старшими братьями" в Вашингтоне», - сказал он после того, как отдал свой голос на президентских выборах.

Белорусский лидер отметил, что подобная резолюция со стороны ЕП никак не навредила стране.

«Даже откровенно скажу, это нам выгодно. Они сами себя показали в этом свете. Спасибо им. А мы задолго знали об этом. Наши беглые… во главе со своими лидерами и лидерками объехали Вашингтон, Брюссель и другие столицы и слезно просили не признавать», - отметил Лукашенко.

Глава Белоруссии также добавил, что «ребята как всегда поторопились и наляпали так, что потом придется от этого отмываться».

Сегодня, 26 января, начался основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии. За пост главы государства борются пять кандидатов, включая действующего президента.

Александр Лукашенко уже был на избирательном участке, который расположен в государственном университете физической культуры, и отдал свой голос.

#белоруссия #Выборы #Александр Лукашенко #президентские выборы #ЕП
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