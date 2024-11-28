Шойгу: ядерный зонтик России в первую очередь защищает страны ОДКБ

Обновленная ядерная доктрина России предусматривает защиту стран-членов ОДКБ. Об этом в кулуарах саммита Организации заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Кроме того, отдельный пункт доктрины предусматривает защиту Белоруссии на случай угрозы ее существования или агрессии в отношении Минска с применением обычных вооружений, напомнил Шойгу.

«В старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет в первую очередь о странах ОДКБ», - заявил Шойгу.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ рекомендовал западным коллегам внимательно изучить обновленную ядерную доктрину России. Со слов Шойгу, она ясная и понятная.

Напомним, 19 ноября Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую ядерную доктрину России. В документе прописаны угрозы, страны и военные союзы, в отношении которых распространяется ядерное сдерживание.

После официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, предложивший наносить по России превентивные удары, не ознакомился с обновленной ядерной доктриной нашей страны.