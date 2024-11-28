МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу: ядерный зонтик России в первую очередь защищает страны ОДКБ

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу напомнил, что в обновленной ядерной доктрине есть статья о защите Белоруссии.
Ян Брацкий 2024-11-28 11:59:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Обновленная ядерная доктрина России предусматривает защиту стран-членов ОДКБ. Об этом в кулуарах саммита Организации заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Кроме того, отдельный пункт доктрины предусматривает защиту Белоруссии на случай угрозы ее существования или агрессии в отношении Минска с  применением обычных вооружений, напомнил Шойгу.

«В старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет в первую очередь о странах ОДКБ», - заявил Шойгу.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ рекомендовал западным коллегам внимательно изучить обновленную ядерную доктрину России. Со слов Шойгу, она ясная и понятная.

Напомним, 19 ноября Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую ядерную доктрину России. В документе прописаны угрозы, страны и военные союзы, в отношении которых распространяется ядерное сдерживание.

После официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, предложивший наносить по России превентивные удары, не ознакомился с обновленной ядерной доктриной нашей страны.

#Шойгу #Запад #Ядерное сдерживание #одкб #Союзники #доктрина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 