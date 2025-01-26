Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на ликвидацию ЧС с мазутом на Кубани

Бюджет Краснодарского края пополнился 1,5 млрд рублей, которое региону выделило правительство для устранения последствий ЧС с танкерами в Керченском проливе и разливом мазута.

Средства выделаны из резервного фонда Правительства.

«Средства будут направлены на проведение ликвидационных мероприятий, в том числе работ по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, восстановление пляжных территорий», - говорится в сообщении кабмина.

Накануне специалисты завершили откачку мазута с кормовой части танкера «Волгонефть-239». Всего перевезли 1 488 тонн мазута. Далее предстоит демонтировать, транспортировать и утилизировать сам танкер. Сейчас вокруг него сделали песчаную насыпь, чтобы фрагменты нефтепродуктов не попали в море, а само судно не повредило штормом. Параллельно разрабатывается план по поднятию со дна части «Волгонефти-212».