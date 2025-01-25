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Откачку мазута с кормы танкера «Волгонефть-239» завершили

Сейчас разрабатывается проект по утилизации кормовой части танкера, ее демонтаж планируют закончить до 31 марта.
Ирина Егорова 2025-01-25 12:30:25
© Фото: opershtab23, Telegram © Видео: opershtab23, Telegram

Специалисты завершили откачку мазута с кормовой части танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение у мыса Панагия 15 декабря 2024 года. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев. Работы проводили специалисты Морспасслужбы Минтрансы и завершили их раньше срока.

Менее чем за неделю из танкера в битумовозы откачали 1 488 тонн мазута - его перегрузили в 20 железнодорожных цистерн. Чтобы откачка была возможной, мазут нагревали до 45 градусов, для этого была включена система насосов и разогрева груза.

Сейчас специалисты начали зачистку танков судна, проект по утилизации кормовой части танкера должен быть разработан до 30 января, а ее демонтаж – закончен до 31 марта.

Вокруг судна насыпали обваловку - это защитило судно от шторма и предотвратило возможность попадания мазута в море.

Виталий Савельев заявил, что специалисты провели огромную работу, локализовали все самые крупные очаги загрязнения, а те, что находятся на дне моря, постоянно контролируют.

#очистка #Черное море #танкер #анапа #Виталий Савельев #мазут #откачка #«Волгонефть 239»
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