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Демонтаж кормовой части «Волгонефти-239» начнут после откачки мазута

После откачки мазута начнется демонтаж кормовой части танкера, а после его транспортируют на утилизацию.
Виктория Бокий 2025-01-24 17:35:39
© Фото: government_rus, Telegram

Подходят к концу работы по откачке мазута из танкера, потерпевшего крушение в Керченском проливе. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев.

По его словам, из танкера «Волгонефть-239» уже откачали 1 300 тонн мазута. Работы по откачке планируют завершить до утра предстоящего понедельника.

В правительстве РФ отметили, что после откачки мазута специалисты начнут демонтаж кормовой части танкера, после чего его транспортируют к месту утилизации.

По данным правительства, вокруг кормовой части танкера создали защитное гидротехническое сооружение, которое предотвращает утечку нефтепродуктов в Черное море.

Ранее Виталий Савельев заявлял, что за месяц специалисты провели огромную работу, локализовали все самые крупные очаги загрязнения, а те, что находятся на дне моря, постоянно контролируют.

#Черное море #танкер #правительство РФ #Виталий Савельев #мазут #«Волгонефть 239»
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