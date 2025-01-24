Демонтаж кормовой части «Волгонефти-239» начнут после откачки мазута

Подходят к концу работы по откачке мазута из танкера, потерпевшего крушение в Керченском проливе. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев.

По его словам, из танкера «Волгонефть-239» уже откачали 1 300 тонн мазута. Работы по откачке планируют завершить до утра предстоящего понедельника.

В правительстве РФ отметили, что после откачки мазута специалисты начнут демонтаж кормовой части танкера, после чего его транспортируют к месту утилизации.

По данным правительства, вокруг кормовой части танкера создали защитное гидротехническое сооружение, которое предотвращает утечку нефтепродуктов в Черное море.

Ранее Виталий Савельев заявлял, что за месяц специалисты провели огромную работу, локализовали все самые крупные очаги загрязнения, а те, что находятся на дне моря, постоянно контролируют.