ХАМАС освободил еще четырех израильских заложниц

Палестинская исламистская группировка ХАМАС передала четырех израильских заложниц Красному Кресту. Об этом сообщает ЦАХАЛ.
Передача заложниц прошла на площади Палестине в Газе.
Уточняется, что они в сопровождении спецназа ЦАХАЛ возвращаются в Израиль, где пройдут медицинское обследование.
Накануне сообщалось, что ХАМАС передаст четырех женщин-военных: Карину Ариев, Даниэль Гильбоа, Нааму Леви, Лири Эльбаг. Все они 7 октября 2023 года во время атаки ХАМАС служили в израильской армии и были похищены палестинскими радикалами во время прорыва границы.
По данным Associated Press, Израиль должен освободить 200 палестинских заключенных, включая 120 осужденных пожизненно.
19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем. В этот же день палестинские группировки отпустили трех заложников. Израиль освободил 90 палестинцев из тюрем.
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