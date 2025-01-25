ХАМАС освободил еще четырех израильских заложниц

Палестинская исламистская группировка ХАМАС передала четырех израильских заложниц Красному Кресту. Об этом сообщает ЦАХАЛ.

Передача заложниц прошла на площади Палестине в Газе.

Уточняется, что они в сопровождении спецназа ЦАХАЛ возвращаются в Израиль, где пройдут медицинское обследование.

Накануне сообщалось, что ХАМАС передаст четырех женщин-военных: Карину Ариев, Даниэль Гильбоа, Нааму Леви, Лири Эльбаг. Все они 7 октября 2023 года во время атаки ХАМАС служили в израильской армии и были похищены палестинскими радикалами во время прорыва границы.

По данным Associated Press, Израиль должен освободить 200 палестинских заключенных, включая 120 осужденных пожизненно.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем. В этот же день палестинские группировки отпустили трех заложников. Израиль освободил 90 палестинцев из тюрем.