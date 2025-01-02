В полиции Лас-Вегаса заявили об отсутствии связи взрыва Cybertruck с ИГ*

Полиция Лас-Вегаса не обнаружила признаков причастности ИГИЛ* к взрыву пикапа Cybertruck у отеля Trump International Hotel. Об этом сообщил местный шериф Кевин Макмэхилл во время пресс-концеренции.

«У нас нет указаний на это здесь, в Лас-Вегасе. Нет, например, флага ИГ*, как мы видели это в Новом Орлеане. Но повторю, мы расследуем все аспекты произошедшего», - цитирует его ТАСС.

В результате взрыва автомобиля Tesla Cybertruck в среду 1 января погиб один человек и еще семь пострадали. В тот же день произошел и другой инцидент - наезд автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане, из-за чего погибли 15 человек и еще 25 получили травмы. Сотрудники правоохранительных органов, как сообщил американский президент Джо Байден, проверяют наличие связи между двумя трагичными событиями.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.