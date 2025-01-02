Байден: проверяется связь между взрывами в Лас-Вегасе и Новом Орлеане

Действующий президент США Джо Байден выступил с обращением к нации, в котором сообщил о проверке силовыми ведомствами связи между произошедшими в стране двумя взрывами. К этому привлечены правоохранители и разведка.

Напомним, 1 января в Новом Орлеане, штат Луизиана, произошел наезд автомобиля на толпу людей, есть погибшие. Затем в Лас-Вегасе, штат Невада, взорвался электромобиль компании Tesla у башни Trump International Hotel избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, также есть жертва и пострадавшие.

«Мы следим за ситуацией со взрывом пикапа Cybertruck у отеля Trump Hotel в Лас-Вегасе. Правоохранительные органы и разведывательные службы также расследуют это дело, в том числе выясняют есть ли какая-либо возможная связь с атакой в Новом Орлеане», - заявил Байден, выступая из загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде в штате Мэриленд, его слова приводит телеканал NBC News.

В связи со взрывом электропикапа владелец компаний Tesla и X.com Илон Маск заявил, что это связано с очень большим фейерверком или бомбой, которую перевозили в салоне арендованного авто.