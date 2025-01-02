При взрыве Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе погиб один человек

При взрыве электромобиля у башни Дональда Трампа Trump International Hotel в Лас-Вегасе погиб один человек и еще семеро пострадали. Напомним, у небоскреба американского миллиардера, бизнесмена и избранного президента США взорвался пикап Tesla Cybertruck.

Инцидент произошел, когда неизвестный привел в действие взрывное устройство, затем электромобиль взорвался и разлетелся на осколки, его части попали на проходивших мимо людей. Об погибшем сообщил телеканал NBC News.

На возгорание транспортного средства прибыла пожарная служба, пожар в зоне парковки отеля Трампа произошло примерно в 8:40 утра по местному времени.

Об инциденте стало известно несколько часов назад, на опубликованных очевидцами кадрах видно, как машину охватило яркое пламя, в воздух поднимается высокий столб дыма.