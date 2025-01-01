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Число погибших при теракте в Новом Орлеане увеличилось до 15

Американские власти предупредили граждан, что во время праздников высока вероятность угрозы таранов автомобилей.
Дарина Криц 2025-01-01 23:48:20
© Фото: @harinder_1001, X.com

Во время террористического акта, произошедшего в Новом Орлеане в США, погибли уже 15 человек. Обновленные данные озвучил член Палаты представителей Трой Картер, его слова приводит телеканал ABC News.

Кроме этого, 25 пострадавших с различными травмами отправили в больницы. Власти предупредили население, что во время праздничных дней высока вероятность угрозы таранов транспортных средств.

Также они изучили видеозапись, на которой видно, что трое мужчин и одна женщина крепят самодельное взрывное устройство (СВУ) на машину. Об этом сообщило агентство AP.

Напомним, трагедия произошла 1 января, когда на толпу людей наехал автомобиль. Погибли 10 человек и 35 получили травмы различной степени тяжести. Водитель оказал сопротивление американским силовикам, его нейтрализовали. Мэр города Латойя Кантрелл произошедшее назвала терактом. Среди погибших россиян нет.

#в стране и мире #Теракт #сша #Трагедия #Новый Орлеан #погибли люди
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