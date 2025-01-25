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Расчет «Суперкама» навел артиллерию на позиции ВСУ в зоне спецоперации

При помощи мощной оптики беспилотника «Суперкам» разведчики находят замаскированные места дислокации врага и передают их координаты артиллерии.
2025-01-25 07:49:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты современных БПЛА «Суперкам» общевойсковой армии группировки войск «Запад» вскрыли замаскированную боевую технику и пункты временной дислокации украинских боевиков в зоне проведения спецоперации.

Как только противник был обнаружен, координаты его укреплений передали командованию. Далее артиллеристы нанесли точные удары по блиндажам и опорным пунктам врага.

«"Суперкам" - беспилотное воздушное судно, предназначенное для ведения воздушной разведки, корректировки огня, объективного контроля и выполнения других боевых задач, поставленных командованием. Все мы взаимозаменяемые, вместе помогаем уничтожать противника. Уничтожает артиллерия, а мы находим и корректируем», - рассказал начальник расчет БПЛА «Суперкам» с позывным Радон.

Расчеты «Суперкам» выполняют боевые задачи в любое время суток и практически при любой погоде. Особую опасность для противника дрон-разведчик представляет ночью, когда обычные БПЛА «слепы».

«Камера на нем хорошая, все заметно. Есть тепловизор, мы летам с ним ночью. Видим все, что теплое. Они его не слышат. Мы летаем высоко и они его не видят и не слышат», - объяснил один из бойцов расчета БПЛА.

Также с использованием беспилотников производится наблюдение за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами и огневыми точками, а также новыми укрепрайонами противника.

«Проводим разведку, ищем скопление живой силы, технику, укрепления противника. После того, как находим - передаем координаты командованию. Там решают, чем уничтожать каждую цель. Фиксируем уничтожение», - добавил боец ВС РФ.

«Суперкам» - высокотехнологичный беспилотник, который оснащен электрическим двигателем, что делает его полет практически бесшумным. Но даже, если неприятель засекает «Суперкам», операторы знают, как сохранить борт и вернуть его в целости.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #разведка #Минобороны России #ВС РФ #бпла #ВСУ #Суперкам
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