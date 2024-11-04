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Расчет БПЛА «Суперкам» вскрыл командный пункт ВСУ в зоне СВО

Беспилотник «Суперкам» выявил в зоне СВО командный пункт противника и пункт воздушной разведки ВСУ, после чего позиции боевиков были уничтожены.
2024-11-04 05:31:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет беспилотного летательного аппарата «Суперкам» мотострелковой бригады группировки войск «Запад» обнаружил командный пункт противника и пункт воздушной разведки ВСУ в зоне проведения спецоперации.

После того, как расчет «Суперкама» входе разведки выявил командный пункт украинских боевиков из бетонных укрытий, координаты были переданы на пункт управления. Затем укрытие ВСУ уничтожили авиабомбами. Поражение подтвердили данные объективного контроля.

Кроме того, на удалении более 15 километров был обнаружен пункт воздушной разведки ВСУ. Через несколько минут после того, как командование получило координаты цели, по противнику нанесли удар из САУ «Мста-С». Цель была поражена.

Беспилотный летательный аппарат «Суперкам» предназначен для для ведения воздушного наблюдения в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени. Бойцы группировки войск «Запад» в зоне спецоперации постоянно фиксируют и передают в пункты управления координаты целей для российской армии.

Ранее морпехи Тихоокеанского флота показали, как Расчет БПЛА «Суперкам» вскрыл командный пункт ВСУ в зоне СВОрезина позволяет пускать «Суперкам» с любой позиции. Резиновые жгуты позволяют обходиться без сложных специальных пусковых установок - беспилотник выстреливается словно камень из рогатки.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #беспилотник #бпла #Суперкам
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