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Названа главная модификация дрона «Суперкам» с начала СВО

Интеграция в единую систему разведки позволила ускорить передачу информации от дрона к бойцам.
Алексей Курильченко 2025-01-19 17:05:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский беспилотник-разведчик «Суперкам» после начала специальной военной операции интегрировали в единую систему разведки, что значительно ускорило процесс передачи информации. Дрон, помимо разведки, может использоваться для наводки и корректировки огня. Об этом в программе «Военная приемка» рассказал представитель компании производителя Екатерина Згировская.

«Одна из основных доработок, которая произошла с "Суперкамом" с начала СВО - он интегрирован с единую систему разведки тактического звена. Информация от него поступает уже непосредственно к бойцам. Таким образом ускоряется процесс обнаружения цели, принятие решения и поражение цели», - рассказала представитель.

Изначально гражданский дрон заинтересовал Минобороны своей камерой. Впоследствии военнослужащие в зоне СВО оценили также тишину и высоту полета.

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