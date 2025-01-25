FT: Трамп потребовал от премьера Дании Фредериксен продать Гренландию

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен потребовал продать ему Гренландию, сообщает издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

Отмечается, что беседа состоялась 15 января и прошла «очень плохо», несмотря на стремление Дании к сотрудничеству. Трамп оставался агрессивным и продолжал настаивать после того, как на его требование ответили негативно.

«Он (Дональд Трамп - прим.ред.) был непреклонным. Это было как холодный душ», - сказал один из чиновников.

Он добавил, что ранее ситуация вокруг американских притязаний на Гренландию казалась несерьезной, но сейчас мнение изменилось, и она кажется «потенциально опасной». В Белом доме никак не прокомментировали беседу политиков, пишет FT.

Напомним, в самой Гренландии также отрицательно отреагировали на возможность стать частью США, как власти острова, так и жители. Сообщается, что только 0,0001% гренландцев хотели бы стать гражданами США. При этом большая часть видит Гренландию независимой от Дании.

Ранее также стало известно о подготовке в Конгрессе США законопроекта о приобретении острова, он получил название Make Greenland Great Again Act.