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FT: Трамп потребовал от премьера Дании Фредериксен продать Гренландию

Телефонный разговор прошел «крайне плохо», Трамп проявлял агрессию и был непреклонным, сообщили источники издания.
Елизавета Кондрикова 2025-01-25 01:01:20
© Фото: Al Drago - Pool via CNP, Consolidated News Photos Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен потребовал продать ему Гренландию, сообщает издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

Отмечается, что беседа состоялась 15 января и прошла «очень плохо», несмотря на стремление Дании к сотрудничеству. Трамп оставался агрессивным и продолжал настаивать после того, как на его требование ответили негативно.

«Он (Дональд Трамп - прим.ред.) был непреклонным. Это было как холодный душ», - сказал один из чиновников.

Он добавил, что ранее ситуация вокруг американских притязаний на Гренландию казалась несерьезной, но сейчас мнение изменилось, и она кажется «потенциально опасной». В Белом доме никак не прокомментировали беседу политиков, пишет FT.

Напомним, в самой Гренландии также отрицательно отреагировали на возможность стать частью США, как власти острова, так и жители. Сообщается, что только 0,0001% гренландцев хотели бы стать гражданами США. При этом большая часть видит Гренландию независимой от Дании.

Ранее также стало известно о подготовке в Конгрессе США законопроекта о приобретении острова, он получил название Make Greenland Great Again Act.

#сша #Дональд Трамп #продажа #Гренландия #Дания #телефонный разговор #Метте Фредериксен
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