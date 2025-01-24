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CBS: США закрывают иммиграционные офисы в четырех странах

Эти пункты были созданы администрацией Джо Байдена в качестве альтернативы незаконному пересечению южной границы США.
Ирина Егорова 2025-01-24 08:55:01
© Фото: Jon PutmanKeystone Press Agency, Global Look Press

Иммиграционные офисы в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале по решению администрации президента США Дональда Трампа будут закрыты.

С их помощью мигранты могли подать заявки на участие в программах и впоследствии легально въехать на территорию Америки, передает телеканал CBS.

Эти пункты для мигрантов в странах Латинской Америки были созданы Джо Байденом в качестве альтернативы незаконному пересечению южной границы США. Решение действующей администрации США принято в соответствии с национальными интересами страны.

Дональд Трамп в ходе своей первой речи в должности американского лидера пообещал навести порядок в миграционной сфере и запустить процесс экстрадиции миллионов мигрантов из страны на родину. Хозяин Белого дома распорядился возобновить строительство стены на границе с Мексикой и объявил о признании наркокартелей иностранными террористическими организациями. По стране был введен общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за обстановки на южной границе Штатов. Искоренять нелегальную миграцию Трамп готов при помощи войск и массовых депортаций.

За период президентства Джо Байдена в Соединенные Штаты Америки проникли 7,2 миллиона нелегалов. Трамп обвинил Байдена, что тот превратил США в свалку для остального мира.

#в стране и мире #сша #мигранты #Дональд Трамп #Латинская Америка #миграция #депортация #иммиграционные офисы
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