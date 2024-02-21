Fox News: более семи миллионов нелегалов проникли в США при Байдене

За период президентства Джо Байдена в Соединенные Штата Америки проникли 7,2 миллиона нелегальных мигрантов, сообщил телеканал Fox News. По мнению авторов статьи, если все нелегалы соберутся в одном месте, то смогут основать второй по величине город после Нью-Йорка.

«Этот беспрецедентный всплеск нелегальной иммиграции не является случайностью. Это результат осознанного политического выбора администрации Байдена», - считает директор по исследованиям компании Numbers USA Эрик Руарк.

По его мнению, действующая администрация Белого дома посылает нелегалам сигнал, что они могут приехать в страну, злоупотребляя системой предоставления убежища. Ранее бывший президент США Дональд Трамп предположил, что к окончанию срока Байдена число нелегальных мигрантов в Штатах достигнет 19 миллионов человек.

Напомним, на фоне миграционного кризиса власти штата Техас, в который проникает большинство нелегалов, пошли на открытый конфликт с официальным Вашингтоном. Национальная гвардия штата самостоятельно взяла под контроль границу, оттеснив оттуда федеральных пограничников. Губернаторы многих других штатов поддержали решение техасских властей и пообещали им помощь.