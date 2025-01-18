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WSJ: Трамп начнет массовую депортацию мигрантов 21 января

Масштабные рейды в Чикаго пройдут уже на следующий день после инаугурации.
Сергей Лебедев 2025-01-18 07:32:12
© Фото: Charles Reed, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Будущая американская администрация планирует на следующей неделе провести масштабный иммиграционный рейд. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.

Ожидается, что мероприятия начнутся уже на следующий день после инаугурации Дональда Трампа. Они пройдут в Чикаго и продлятся около недели.

По данным источников, для проведения рейда задействуют около двухсот сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США.

Инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США состоится 20 января. Ранее уже сообщалось, что республиканец планирует применить многие из своих указов в первый день работы в Белом доме. Среди них указ об ужесточении миграции и укреплении границ.

Напомним, Дональд Трамп шел на выборы с намерением искоренить нелегальную миграцию в США. Для этого он готов использовать войска и применять массовые депортации. Между тем, иностранцы уже начали готовиться к высылке из страны.

#в стране и мире #сша #мигранты #Дональд Трамп #инаугурация #Рейд
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