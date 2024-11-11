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СBS: при Трампе США ждет крупнейшая операция по депортации нелегалов

За депортацию нелегалов в администрации Дональда Трампа будет отвечать сторонник теории «нулевой терпимости» к мигрантам Томас Хоман.
Ян Брацкий 2024-11-11 23:11:16
© Фото: Charles Reed, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

За безопасность границ США в новой президентской администрации Дональда Трампа будет отвечать Томас Хоман. Чиновник давно прославился, как вдохновитель политики «нулевой терпимости» в отношении нелегальных мигрантов, сообщает телеканал СBS.

По его данным, идеи Хомана уже привели к «разлучению тысяч детей-мигрантов с родителями».

«Родителей привлекали к ответственности за незаконный въезд в страну, а детей отправляли в приюты для несовершеннолетних без сопровождения взрослых и без плана их воссоединения», - говорится в статье.

До этого Томас Хоман исполнял обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США. Дональд Трамп назначил его «пограничным царем» в своей будущей администрации.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что за годы президентства Джо Байдена в США незаконно проникли до 15 миллионов человек.

По словам Джонсона, на улицах США находятся до 600 тысяч преступников из числа нелегалов. Ситуацию в сфере миграции спикер палаты представителей характеризовал как катастрофу, кризис и упадок.

#граница #сша #Трамп #нелегалы #байден #депортация
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