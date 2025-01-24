Техас потребовал у Конгресса $11,1 млрд компенсаций за охрану границы

Власти Техаса требуют от руководства Конгресса возместить штату более $11,1 млрд, потраченных на охрану границы. Соответствующее письмо конгрессменам направил губернатор Грег Эбботт.

В своем послании он отметил, что политика предыдущей администрации Белого дома оставила Техас и все Штаты беззащитными перед наплывам нелегалов.

«В общей сложности Техас потратил более $11,1 млрд на защиту нации и охрану границы. Соответственно, я официально прошу федеральное правительство полностью возместить Техасу эти расходы», - говорится в послании на сайте губернатора.

В конце прошлого года издание Daily Wire сообщило, что команда Джо Байдена распродает на аукционе материалы для строительства стены на границе с Мексикой, чтобы осложнить новом президенту реализацию своих планов.

Стена на границе с Мексикой долгое время была одним из любимых проектов Дональда Трампа, который неоднократно упоминал ее во всех своих предвыборных речах.

Миграционный вопрос остался ключевым и после выборов. Ранее Трамп распорядился выдворять из США нелегалов, незаконно перешедших южную границу. Соответствующее распоряжения отданы минюсту, министерству внутренней безопасности и госдепартаменту. Для этих целей Вашингтон направит на границу десятитысячную группировку военных.