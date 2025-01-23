WP: Трамп отправит на границу с Мексикой еще 10 тысяч военных

Президент США Дональд Трамп планирует отправить дополнительно еще 10 тысяч военных на границу с Мексикой, сообщает Washington Post со ссылкой на документ американской Таможенной и пограничной службы.

«Агентам пограничного патруля было приказано отказывать во въезде лицам, ищущим убежища, поскольку они проходят через страны, где присутствуют инфекционные заболевания», - отмечается в публикации.

Так, военные присоединятся к 2,5 тысячам человек, которые уже находятся на южных границах США. Они были размещены там еще во время президентства предшественника Трампа Джо Байдена, пишет издание.

Напомним, ранее в белом доме объявили о решении президента США перебросить на границу с Мексикой 1,5 тысячи солдат с целью обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Кампания происходит на фоне распоряжения Трампа по выдворению мигрантов, незаконно попавших в страну.

Решения 47-го американского президента по борьбе с нелегалами стали одними из первых с момента инаугурации Трампа в понедельник, 20 января.