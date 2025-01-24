В аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты

Столичные аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково возобновили свою работу после снятия временных ограничений. На запасные аэродромы были вынуждены уйти шесть воздушных суден, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Четыре самолета, выполнявших рейсы во Внуково; два самолета, следовавших в Домодедово», - уточнил представитель агентства Артем Кореняко в своем Telegram.

Ограничения были сняты в 02:12 по московскому времени, добавили в пресс-службе. Аэропорты Домодедово и Жуковский не работали в течение около двух часов, Внуково - около часа.

В агентстве вновь повторили, что обеспечение безопасности полетов - это главный приоритет воздушных гаваней.

Напомним, меры были приняты на фоне отражения атаки беспилотников ВСУ на подлете к Москве. Были уничтожены несколько дронов противника, предварительно, пострадавших и раненых нет.