МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты

Воздушные гавани вновь заработали в штатном режиме в 02:12 по московскому времени, сообщили в Росавиации.
Елизавета Кондрикова 2025-01-24 03:15:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Столичные аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково возобновили свою работу после снятия временных ограничений. На запасные аэродромы были вынуждены уйти шесть воздушных суден, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Четыре самолета, выполнявших рейсы во Внуково; два самолета, следовавших в Домодедово», - уточнил представитель агентства Артем Кореняко в своем Telegram.

Ограничения были сняты в 02:12 по московскому времени, добавили в пресс-службе. Аэропорты Домодедово и Жуковский не работали в течение около двух часов, Внуково - около часа.

В агентстве вновь повторили, что обеспечение безопасности полетов - это главный приоритет воздушных гаваней.

Напомним, меры были приняты на фоне отражения атаки беспилотников ВСУ на подлете к Москве. Были уничтожены несколько дронов противника, предварительно, пострадавших и раненых нет.

#Москва #Жуковский #Аэропорт #снятие ограничений #Домодедово #Внуково #росавиация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 