Работу аэропортов Домодедово и Жуковский временно ограничили

В Москве ввели временные ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский, сообщили в Росавиации. Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.

«В 00:22 МСК временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово (код ИКАО: UUDD) и Жуковский (UUBW)», - говорится в сообщении представителя пресс-службы агентства Артема Кореняко в Telegram.

Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации. Ранее работа столичных аэропортом ограничивали в конце декабря 2024 года.

В ночь на пятницу, 24 января, российские вооруженные силы отразили атаку беспилотников ВСУ на подлете к столице - в городских округах Коломна, Раменском и Подольск, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Предварительно, пострадавших и раненых нет.