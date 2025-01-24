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Работу аэропортов Домодедово и Жуковский временно ограничили

Ограничения на работу авиагаваней ввели в 00:22 по московскому времени.
Елизавета Кондрикова 2025-01-24 01:33:47
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru Globallookpress

В Москве ввели временные ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский, сообщили в Росавиации. Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.

«В 00:22 МСК временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово (код ИКАО: UUDD) и Жуковский (UUBW)», - говорится в сообщении представителя пресс-службы агентства Артема Кореняко в Telegram.

Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации. Ранее работа столичных аэропортом ограничивали в конце декабря 2024 года.

В ночь на пятницу, 24 января, российские вооруженные силы отразили атаку беспилотников ВСУ на подлете к столице - в городских округах Коломна, Раменском и Подольск, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Предварительно, пострадавших и раненых нет.

#Москва #Жуковский #беспилотники #ограничения #аэропорты #Домодедово #росавиация
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