Аэропорт Внуково приостановил работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Внуково, вслед за Домодедово и Жуковским. Об этом сообщает Росавиация.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:32 мск введены также в аэропорту Внуково (код ИКАО: UUWW)», - сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко

Экипажи пассажирских самолетов, авиадиспетчеры и представители других служб аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет, добавил Кореняко.

Напомним, в ночь на пятницу киевский режим предпринял попытку атаковать Москву ударными беспилотниками. На подлете к столице силы и средства ПВО уничтожили несколько дронов.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, военные отбили атаку в городских округах Коломна, Раменское и Подольск.