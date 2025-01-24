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Собянин: силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на Москву

Средства ПВО работали в городских округах Коломна и Раменское, сообщил Сергей Собянин.
Ян Брацкий 2025-01-24 01:21:11
© Фото: РИА Новости

Киевские режим попытался атаковать Москву при помощи ударных беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву», - написал он.

Кроме того, в городском округе Подольск были уничтожены два беспилотника, летевших на Москву.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил Собянин.

Специалисты экстренных служб прибыли на места падения обломков, проводится вся необходимая работа.

#Москва #ВС РФ #пво #бпла #Украина #Собянин
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