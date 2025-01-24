Песков: Путин готов к контакту с Трампом, Москва ждет сигналов

Президент России Владимир Путин готов к контакту со своим американским коллегой Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва ждет сигналов от Вашингтона.

«Путин готов, мы ждем сигнала, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще, если что-то будет, мы проинформируем», - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера.

Накануне в общении с журналистами представитель Кремля отметил, что таких сигналов от Белого дома пока не поступало.

Песков подчеркнул, что Москва выступает за скорейшие переговоры с США по разоружению, но нужно учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона.

«Есть о чем говорить, нужно говорить. Время во многом упущено. Мы и ранее говорили о такой заинтересованности, потому мяч на стороне американцев, которые прекратили все контакты с нашей страной», - сказал Песков.

Россия неоднократно заявляла, что открыта к равноправному и уважительному диалогу с США. Ранее Трамп заявил о необходимости как можно скорее договориться с РФ по украинскому урегулированию и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении российского экспорта в США.