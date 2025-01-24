Песков: необходимо начать переговоры по контролю за вооружениями с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо как можно скорее возобновить переговоры по контролю за вооружениями с Соединенными Штатами.

«Россия считает необходимым как можно скорее возобновить разоруженческие переговоры, тем более что существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями, причем не по вине РФ», - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, готова ли Россия сейчас обсуждать эту тематику.

Дмитрий Песков напомнил, что США вышли из соответствующих договоров.

При этом Песков подчеркнул, что в ходе переговоров по разоружению необходимо принимать во внимание все ядерные потенциалы - включая Францию и Британию. Он добавил, что время для такого общения уже во многом упущено.

Ранее в Кремле заявили, что Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами, если команда Трампа проявит интерес. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.