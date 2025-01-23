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В Кремле не видят новизны в угрозах Трампа и фиксируют все нюансы

Песков отметил, что Россия готова к диалогу с США и ждет сигналов.
Ирина Егорова 2025-01-23 12:50:13
© Фото: White House, via Globallookpress.com, Globallookpress

В Кремле не видят новизны в заявлениях президента США Дональда Трампа, который угрожал новыми санкциями против России, если не удастся достичь сделки по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно наблюдаем за всей риторикой, за всеми заявлениями, мы тщательно фиксируем все нюансы», - добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, Трамп еще в свой первый президентский срок часто прибегал к санкциям - «ему нравятся эти методы».

В Кремле заявили, что Россия по-прежнему открыта к равноправному и уважительному диалогу с США.

«Ждем сигналов, которых пока не поступало», - добавил Песков в разговоре с журналистами.

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости как можно скорее договориться с РФ по украинскому урегулированию и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении российского экспорта в США. Он традиционно добавил, что кризис на Украине никогда не случился бы, если бы он был президентом. По его словам, конфликт можно завершить «легким или трудным путем - и легкий путь всегда лучше».

#сша #Трамп #Кремль #санкции #угрозы
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