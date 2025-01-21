Ушаков: РФ готова к диалогу с США, если команда Трампа проявит интерес

Вашингтон пока не предлагал организовать телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что накануне российский лидер прокомментировал информацию в СМИ о желании президента Трампа поговорить по телефону. Но никаких конкретных предложений из Вашингтона еще не поступало.

Тем не менее Россия готова к серьезному диалогу с США, если команда Трампа проявит интерес, заявил помощник президента.

В понедельник Владимир Путин приветствовал настрой нового американского президента восстановить прямые контакты с Россией. Глава государства подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога и готова обсуждать в том числе украинский кризис.

После инаугурации накануне Дональд Трамп подтвердил, что намерен встретиться с российским президентом, однако точную дату не назвал.

Глава Белого дома поручил организовать телефонный разговор с российским лидером, сообщил накануне телеканал CNN со ссылкой на источники. По их данным, Трамп намерен обсудить с Путиным возможность личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы «попытаться положить конец конфликту на Украине».