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Ушаков: РФ готова к диалогу с США, если команда Трампа проявит интерес

Вашингтон еще не выходил на связь с Москвой для организации контактов двух лидеров, сказал помощник президента.
Владимир Рубанов 2025-01-21 15:39:27
© Фото: Григорий Сысоев, brics-russia2024.ru, kremlin.ru

Вашингтон пока не предлагал организовать телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что накануне российский лидер прокомментировал информацию в СМИ о желании президента Трампа поговорить по телефону. Но никаких конкретных предложений из Вашингтона еще не поступало.

Тем не менее Россия готова к серьезному диалогу с США, если команда Трампа проявит интерес, заявил помощник президента.

В понедельник Владимир Путин приветствовал настрой нового американского президента восстановить прямые контакты с Россией. Глава государства подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога и готова обсуждать в том числе украинский кризис.

После инаугурации накануне Дональд Трамп подтвердил, что намерен встретиться с российским президентом, однако точную дату не назвал.

Глава Белого дома поручил организовать телефонный разговор с российским лидером, сообщил накануне телеканал CNN со ссылкой на источники. По их данным, Трамп намерен обсудить с Путиным возможность личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы «попытаться положить конец конфликту на Украине».

#Украина #сша #Дональд Трамп #Кремль #Владимир Путин #переговоры #инаугурация
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