Трамп утвердил указ о признании йеменских хуситов террористами

Президент США Дональд Трамп подписал указ, инициирующий признание йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией на территории США.

«Хуситы представляют угрозу американским гражданам и сотрудникам на Ближнем Востоке, а также ставят под удар безопасность союзников и стабильность морской торговли», - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

По данным американских властей, хуситы обвиняются в многочисленных нападениях на военные корабли США в Красном море, осуществляемых с 2023 года при поддержке иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Помимо этого «Ансар Алла» с 2014 года противодействует «законной власти Йемена», захватывая крупные населенные пункты, пишет Life.

Отмечается, что Вашингтон намерен лишить движение ресурсов для проведения атак и прекратить действия, направленные против американцев, партнеров и судоходства в Красном море.

Напомним, хуситы регулярно сообщают об атаках на корабли США и ударах по Израилю. Ранее Вашингтон провел операцию в столице Йемена Сане, под удар попали ракетный склад и командный центр хуситов.