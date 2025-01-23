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Трамп утвердил указ о признании йеменских хуситов террористами

США намерены лишить шиитское движение ресурсов для проведения атак и прекратить агрессивные действия.
Елизавета Кондрикова 2025-01-23 04:30:52
© Фото: CNP, AdMedia Globallookpress

Президент США Дональд Трамп подписал указ, инициирующий признание йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией на территории США.

«Хуситы представляют угрозу американским гражданам и сотрудникам на Ближнем Востоке, а также ставят под удар безопасность союзников и стабильность морской торговли», - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

По данным американских властей, хуситы обвиняются в многочисленных нападениях на военные корабли США в Красном море, осуществляемых с 2023 года при поддержке иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Помимо этого «Ансар Алла» с 2014 года противодействует «законной власти Йемена», захватывая крупные населенные пункты, пишет Life.

Отмечается, что Вашингтон намерен лишить движение ресурсов для проведения атак и прекратить действия, направленные против американцев, партнеров и судоходства в Красном море.

Напомним, хуситы регулярно сообщают об атаках на корабли США и ударах по Израилю. Ранее Вашингтон провел операцию в столице Йемена Сане, под удар попали ракетный склад и командный центр хуситов.

#сша #Дональд Трамп #Йемен #террористическая организация #Хуситы #Ансар Аллах
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