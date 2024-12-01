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Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Тель-Авиву

Они подчеркнули, что ракета успешно поразила жизненно важную цель.
Виктория Бокий 2024-12-01 16:39:15
© Фото: Osamah Yahya dpa Global Look Press

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» ударили гиперзвуковой ракетой по району Яффо в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа.

«Наши ракетные войска провели операцию по поражению жизненно важной цели в оккупированной Яффе гиперзвуковой ракетой типа "Палестина-2"», — цитирует его Al Masirah.

По словам представителя йеменского движения, ракета успешно поразила цель.

Он также отметил, что из-за продолжающихся преступлений Израиля в секторе Газа хуситы «удвоят военные операции с использованием ракет и беспилотников».

Ранее шиитское движение хуситов «Ансар Аллах», правящее на севере Йемена, заявило о поражении военных целей в Тель-Авиве с использованием ракет «Палестина-2» и «Зу Фикар».

#Тель-Авив #гиперзвуковая ракета #Хуситы #удар #ракетный удар
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