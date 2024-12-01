В воскресенье йеменские хуситы атаковали американский эсминец и три корабля снабжения. Об этом в своем Telegram-канале заявил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

По его словам, судна поразили в Аравийском море и Аденском заливе. По ним были запущены ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Напомним, сегодня хуситы заявили, что атаковали район Яффо в Тель-Авиве. Якобы по нему ударили гиперзвуковой ракетой.

По словам Яхьи Сарии, ракета успешно поразила цель. Он пригрозил Израилю новыми атаками.