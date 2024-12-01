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Хуситы атаковали американский эсминец и три корабля снабжения

Утверждается, что судна поразили в Аравийском море и Аденском заливе.
Сергей Лебедев 2024-12-01 22:08:35
© Фото: US Navy, via Globallookpress.com

В воскресенье йеменские хуситы атаковали американский эсминец и три корабля снабжения. Об этом в своем Telegram-канале заявил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

По его словам, судна поразили в Аравийском море и Аденском заливе. По ним были запущены ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Напомним, сегодня хуситы заявили, что атаковали район Яффо в Тель-Авиве. Якобы по нему ударили гиперзвуковой ракетой.

По словам Яхьи Сарии, ракета успешно поразила цель. Он пригрозил Израилю новыми атаками.

#корабль #Йемен #Эсминец #Хуситы #атака
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