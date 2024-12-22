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В США раскрыли цели авиаударов ВВС по столице Йемена

Пентагон заявил, что целями ударов ВВС США были ракетный склад и хуситский командный центр, которые располагались в Сане.
Таисия Кваша 2024-12-22 00:31:05
© Фото: defense.gov

Центральное командование Пентагона сообщило, что целями ударов ВВС США были ракетный склад и командный центр хуситов в йеменской столице Сане.

«Силы США нанесли точечные удары по складу ракет и командно-операционному центру, использовавшимся поддерживаемыми Ираном хуситами на подконтрольной им территории Саны», - говорится в сообщении.

Ранее источник в местных властях сообщил о мощном взрыве в Сане. Он предположил, что удар могла совершить Армия обороны Израиля.

Напомним, что еще 17 декабря Военно-воздушные силы США нанесли удар по зданию Минобороны правительства хуситов в йеменской столице.

#в стране и мире #Пентагон #ВВС США #Йемен #сана #йеменские хуситы
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