Трамп отменил все указы, подписанные при Байдене автопером

Они больше не имеют юридической силы, подчеркнул президент США.
Дима Иванов 03-12-2025 02:13
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что все указы, меморандумы, контракты и другие документы, подписанные при экс-главе государства Джо Байдене с помощью автопера, аннулированы.

«Они полностью и окончательно аннулированы и не имеют юридической силы», - написал он в Truth Social.

Ранее Трамп объявлял, что намерен лишить подписанные автопером указы юридической силы. Он считает, что Байден сам не знал, что подписывают от его имени автопером. По его словам, «радикальные левые демократы» фактически «забрали у Байдена президентские полномочия».

В конце октября 2025 года Конгресс США опубликовал отчет, в котором действия экс-президента Джо Байдена были признаны незаконными в связи с использованием автоподписи. Помощники Байдена, как указано, могли ставить подписи на ключевых документах без его личного ведома или согласия. Это поставило под угрозу легитимность множества принятых решений.

В сентябре Дональд Трамп заменил портрет предшественника на «Аллее славы» в Белом доме изображением автоподписывающего устройства.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Джо Байден #Автоперо
