В США признали недействительными указы Байдена с подписью автопером

При этом медицинских доказательств недееспособности Байдена не нашли.
Владимир Рубанов 2025-10-28 16:15:22
© Фото: Kent Nishimura - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Конгресс США опубликовал отчет, в котором назвал действия бывшего президента Джо Байдена незаконными из-за использования автопера - автоматического устройства для подписи документов. Отчет подготовил комитет по надзору, сообщает The Washington Post.

В документе говорится, что помощники Байдена могли подписывать важные бумаги без его ведома и одобрения с помощью автоподписи. Такая ситуация поставила законность ряда решений под сомнение. Если администрация не докажет, что Байден лично одобрял эти документы, их могут признать недействительными.

В частности, конгрессмены сочли сомнительными указы о помилованиях, подписанные автопером, сообщил телеканал CNN. Журналисты ссылаются на письмо комитета генпрокурору Пэм Бонди. В нем Минюсту предлагается оценить юридические последствия этого заключения.

Расследование длилось около пяти месяцев и основывалось на показаниях бывших чиновников. При этом медицинских доказательств недееспособности Байдена не нашли. Но есть подозрения на возможное сокрытие ухудшения его когнитивных функций приближенными. Также отчет подвергает критике личного врача Байдена за возможное сокрытие информации о состоянии президента.

Дональд Трамп обвинял администрацию Байдена в госизмене из-за автоподписи, которая позволяла подписывать большое количество документов, в том числе разрешений на въезд мигрантов. Новый глава Белого дома даже заменил портрет Байдена автопером на «Аллее славы».

Байден объяснял использование автоподписи тем, что устно одобрял все решения. А для их юридического оформления подпись ставилась автоматически. После своего ухода с поста экс-президент рассказал, что у него обнаружили агрессивную форму рака. В октябре он впервые появился на публике после начала лечения.

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #Джо Байден #доклад #когресс сша #автоподпись
