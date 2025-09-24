МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заменил портрет Байдена автопером на «Аллее славы» в Белом доме

Ранее 46-й президент США признался, что часто пользовался устройством.
Дима Иванов 2025-09-24 22:17:09
© Фото: postman002, X © Видео: postman002, X

В Белом доме на стене с портретами лидеров США президент Дональд Трамп установил изображение автопера вместо фото экс-главы государства Джо Байдена. Информация об этом появилась на официальной странице Белого дома в социальной сети X.

Ранее Байден сообщил, что применял автоперо для подписи документов о помиловании и условном освобождении сотен лиц, включая представителей своей семьи, поскольку указов оказалось немало.

Затем Трамп объявил, что такие помилования Байдена не имеют силы и являются недействительными из-за применения автоматического механизма подписи.

В Белом доме заявили, что изучат свыше миллиона документов с автоподписью Байдена.

#сша #Дональд Трамп #Джо Байден
