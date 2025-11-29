Трамп отменил все приказы Байдена, подписанные автопером

Президент США Дональд Трамп отменил все приказы, подписанные экс-главой Белого дома Джо Байденом с помощью автопера. Об этом американский лидер написал на своей странице в Truth Social.

Трамп подчеркнул, что применение автоматического устройства для подписи документов запрещено, если разрешение на его использование не давал президент Соединенных Штатов. По его словам, «радикальные левые демократы» фактически «забрали у Байдена президентские полномочия».

«Любые документы, подписанные сонным Джо Байденом с применением автопера, то есть примерно 92% из них, с этого момента прекращают свое действие и более не имеют силы. Применение автопера запрещено в случае, если разрешение на это не давал непосредственно президент Соединенных Штатов», - написал Трамп.

Кроме того, в своем сообщении Дональд Трамп назвал своего предшественника «лживым». А те, кто, как считает американский глава, управлял автопером, «действовали незаконно».

«Джо Байден не был включен в процесс применения автопера, а если он скажет обратное, против него будут выдвинуты обвинения в лжесвидетельствовании», - добавил глава Белого дома.

В конце октября текущего года конгресс США опубликовал отчет, в котором назвал действия бывшего президента Джо Байдена незаконными из-за использования автопера. Помощники Байдена могли подписывать важные бумаги без его ведома и одобрения с помощью автоподписи. Такая ситуация поставила законность ряда решений под сомнение. До этого в сентябре Дональд Трамп заменил портрет своего предшественника на «Алее славы» в Белом доме изображением автопера.