Трамп отменил все приказы Байдена, подписанные автопером

Американский лидер подчеркнул, что применение автоматического устройства для подписи документов запрещено, если разрешение на его использование не давал президент Соединенных Штатов.
Виктория Бокий 29-11-2025 00:27
© Фото: Kent Nishimura, Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп отменил все приказы, подписанные экс-главой Белого дома Джо Байденом с помощью автопера. Об этом американский лидер написал на своей странице в Truth Social.

Трамп подчеркнул, что применение автоматического устройства для подписи документов запрещено, если разрешение на его использование не давал президент Соединенных Штатов. По его словам, «радикальные левые демократы» фактически «забрали у Байдена президентские полномочия».

«Любые документы, подписанные сонным Джо Байденом с применением автопера, то есть примерно 92% из них, с этого момента прекращают свое действие и более не имеют силы. Применение автопера запрещено в случае, если разрешение на это не давал непосредственно президент Соединенных Штатов», - написал Трамп.

Кроме того, в своем сообщении Дональд Трамп назвал своего предшественника «лживым». А те, кто, как считает американский глава, управлял автопером, «действовали незаконно».

«Джо Байден не был включен в процесс применения автопера, а если он скажет обратное, против него будут выдвинуты обвинения в лжесвидетельствовании», - добавил глава Белого дома.

В конце октября текущего года конгресс США опубликовал отчет, в котором назвал действия бывшего президента Джо Байдена незаконными из-за использования автопера. Помощники Байдена могли подписывать важные бумаги без его ведома и одобрения с помощью автоподписи. Такая ситуация поставила законность ряда решений под сомнение. До этого в сентябре Дональд Трамп заменил портрет своего предшественника на «Алее славы» в Белом доме изображением автопера.

