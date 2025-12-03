МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ушаков: Путин передал Трампу дружеский привет через Уиткоффа

Президент РФ также попросил передать в Вашингтон ряд политических сигналов.
Дима Иванов 03-12-2025 01:57
© Фото: Александр Казаков, POOL, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу дружеский привет через спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Российский лидер также передал американскому коллеге ряд важных политических сигналов, которые были зафиксированы американской стороной, добавил он.

Встреча в Кремле с участием Путина, помощника президента Ушакова и главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американской делегацией, в которую вошли спецпосланник Трампа Уиткофф и зять американского лидера бизнесмен Джаред Кушнер, продлилась около пяти часов. Она касалась урегулирования конфликта на Украине, была полезной и продуктивной.

В ходе переговоров обсуждался вопрос территорий, подчеркнул Ушаков. Некоторые американские предложения российская сторона назвала приемлемыми, какие-то - нет.

Москва получила от Вашингтона еще четыре варианта плана по мирному урегулированию на Украине.

Ранее Владимир Путин отметил, что европейские страны вносят в американский мирный план по Украине поправки, которые заведомо неприемлемы для России. Президент подчеркнул: цель ЕС очевидна - сорвать переговоры своими предложениями, а затем возложить всю вину за провал на российскую сторону.

#в стране и мире #Владимир Путин #Юрий Ушаков #Стивен Уиткофф #урегулирование на Украине
