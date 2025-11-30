МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: правки Европы к мирному плану по Украине неприемлемы для России

ЕС всеми силами блокирует переговорный процесс между Россией и США.
Константин Денисов 02-12-2025 19:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что Европа предлагает неприемлемые для РФ правки в мирный план США по Украине. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции.

Путин напомнил, что Европа была активной стороной переговоров, однако сама предпочла выйти из них. Российский лидер подчеркнул, что у ЕС нет именно мирных инициатив, поскольку он настроен исключительно на войну.

«Они взяли на вооружение курс на стратегическое поражение России и придерживаются его. Они сами себя вывели из этого процесса и начали мешать администрации Трампа. У них нет мирной повестки. Даже когда они пытаются внести изменения в мирный план, они направлены на его блокировку. Их требования неприемлемы для России», - сказал Путин.

Глава государства добавил, что ЕС преследует четкую цель: сорвать своими предложениями переговоры, чтобы потом обвинить в этом Россию. Ранее Путин подчеркнул, что Россия расширит номенклатуру ударов по портам Украины и заходящим в них судам.

#в стране и мире #Украина #сша #Европа #ЕС #Владимир Путин #переговоры
