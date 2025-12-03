Ушаков заявил, что по Украине не существует компромиссного плана урегулирования

Некоторые идеи по решению конфликта на Украине, которые предлагают США, России не подходят. Нет пока и компромиссного варианта документа по урегулированию. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки они выглядят более-менее приемлемыми. Но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, они не подходят», - ответил он представителям СМИ.

Этот вопрос Ушаков назвал одним из важнейших, и поэтому работа будет продолжена.

Почти пятичасовые переговоры в Кремле, по мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, были продуктивными, а сам Ушаков назвал встречу президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером полезной.

Однако деталей завершения конфликта на Украине стороны не согласовали и встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется.