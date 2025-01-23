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Мотострелки показали трофеи, захваченные у ВСУ в селе Русское Поречное

Бойцы штурмовых отрядов ВС РФ нашли в освобожденном населенном пункте Русское Поречное множество образцов западного оружия: ручные гранаты, произведенные в США, Германии и Бельгии, американскую M67 и немецкую DM-51A2.
2025-01-23 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие мотострелкового полка в составе группировки войск «Север» продемонстрировали последствия нахождения боевиков ВСУ в населенном пункте Русское Поречное в Курской области. Бойцы показали трофеи, захваченные в освобожденном селе.

В ходе операции были захвачены ручные гранаты, пулеметы и другое оружие западного производства.

«Бельгийская труба термобарическая, как наш огнемет "Шмель". Гранатомет шведский, он предназначен для стрельбы в замкнутых пространствах. Сняли его с позиций, забрали себе. Они еще используют американские 40-мм гранаты», - рассказал командир батальона с позывным Странник.

Также бойцы мотострелкового полка рассказали о зверствах, совершенных украинскими боевиками на территории населенного пункта Русское Поречное.

«Осматривали подвалы на наличие солдат противника, нашли мирных. Спустились, почувствовали резкий запах, начали смотреть. Сначала думали, что это боевики, но оказалось мирные жители - женщины и мужчины. У всех пулевые и осколочные ранения. Скорее всего, в подвал к ним бросили гранату, а потом добили. Все связанные и замученные», - поделился командир отделения с позывным Ксей.

Мотострелки каждый день успешно ведут боевые действия против украинских вооруженных формирований. Военнослужащие выполняют задачи, как по штурму, так и по закреплению освобожденных территорий. В ходе боевых действий бойцы, оттесняя противника, захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ.

Напомним, об освобождении населенного пункта Русское Поречное в Курской области Минобороны России сообщило 17 января. По данным военного ведомства, за две недели нашим войскам удалось также вернуть Александрию, Леонидово и Кругленькое.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Курская область #ВСУ #трофеи #русское поречное
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