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СК завел дело после расправы ВСУ над мирным населением в Курской области

Боевики убили не менее семи мирных жителей в Суджанском районе Курской области.
Игнат Далакян 2025-01-19 15:06:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Против украинских боевиков, причастных к убийству мирного населения Суджанского района Курской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области», - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Следователи установили, что украинские боевики убили не менее семи мирных жителей в населенном пункте Русское Поречное в Курской области в январе 2025 года. Известно, что люди укрывались в подвале жилого дома.

На тему о новых выявленных зверствах неонацистов под Курском высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как передают слова дипломата 360.ru, действия боевиков не поддаются никакому логическому объяснению и пониманию.

«Эти зверства являются еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима», - заявила Мария Захарова.

Она добавила, что это является очередным подтверждением того, что истребление всего русского входит в число «европейских ценностей».

По мере продвижения ВС РФ в зоне спецоперации вскрываются новые жуткие подробности зверств ВСУ. Так одним из эпизодов стала массовая резня в Селидово ДНР. Боевики расстреливали жителей в домах и на улицах.

#Мария Захарова #Курская область #ВСУ #убийство #Уголовное дело #зверства #Следственный комитет РФ
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