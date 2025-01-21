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Бойцы показали брошенное ВСУ натовское оружие в Русском Поречном

При зачистке села российские штурмовики обнаружили девять тел зверски убитых мирных жителей. Вероятно, они укрывались в подвалах от обстрелов киевских боевиков.
Роман Закурдаев 2025-01-21 08:08:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Финальный штурм Русского Поречного продолжался несколько дней. С дальних подступов артиллерия расчищала путь пехоте. 

«По болоту приходилось идти, двигались через лесополки, продвигаться было очень тяжело, противник очень сильно по нам работал минометами и авиацией», - отметил командир отделения с позывным Рудик.

Противник отступал от села, бросив вооружение. При штурме Русского Поречного бойцы ВС РФ взяли много трофеев стран НАТО - два бельгийских пулемета, гранаты, американскую и немецкую, и противотанковую ракету шведского производства.

«Противник бросил все силы, и уже у моих парней закончились боеприпасы. Дали им команду на выход из боя, и чтобы создать коридор, парень с позывным Младшой вот этим самым пулеметом удерживал позиции, пока все не вышли, раненых не вынесли», - рассказал командир мотострелкового батальона с позывным Странник.

За этот подвиг командование представило бойца к высокой государственной награде.

При зачистке села российские штурмовики нашли несколько мест убийств мирных жителей в подвалах. Одни погибли несколько месяцев назад - на них еще летняя одежда, другие - около трех недель назад. Вероятно, погибшие прятались здесь от обстрелов и киевских боевиков. 

Всего было найдено девять тел с осколочными или пулевыми ранениями. Они были зверски убиты украинскими боевиками - на теле видны гематомы, кто-то из погибших связан, некоторым стреляли прямо в затылок.

«Кого-то гранатами просто забрасывали, кого-то расстреливали, стреляли в затылок. Действительно фашисты, нелюди», - говорит Странник.

Против украинских боевиков, причастных к убийству мирного населения Суджанского района Курской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России. Следователи установили, что украинские боевики убили не менее семи мирных жителей в населенном пункте Русское Поречное в Курской области в январе 2025 года. 

За первые недели января российским войскам удалось вернуть четыре населенных пункта в Курской области - Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. Населенные пункты взяли под свой контроль подразделения группировки войск «Север». 

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