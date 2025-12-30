FIS допустила еще пять лыжников из РФ к международным соревнованиям

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус еще пятерым российским спортсменам, что дает им право участвовать в международных соревнованиях.

Нейтральный статус получили фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин и прыгун на лыжах с трамплина Илья Маньков.

В обновленный список также вошли старший тренер сборной России по фристайлу (могул и парный могул) Николай Шимбуев и тренер Юрий Зукаль.

До этого FIS одобрила нейтральный статус для других российских спортсменов, включая лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву, фристайлистку Анастасию Таталину и ряд других спортсменов. В общей сложности нейтральный статус от FIS получил 21 российский спортсмен.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сказал «Звезде», что в Международный олимпийский комитет (МОК) пришли новые силы. И, по предварительным оценкам, это силы здоровые.